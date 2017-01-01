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МТС ВТОРАЯ ПАМЯТЬ

Облачный сервис для хранения и обмена данными
Доступ к файлам со всех Ваших устройств
  • телефон
  • планшет
  • ноутбук
  • десктоп
Удобная работа с облаком
  • Единый аккаунт для любых устройств и операционных систем
  • Автоматическое копирование файлов в облако
  • Возможность общего доступа к файлам и папкам
  • Сортировка файлов по папкам
    (Фото, видео, музыка и т.п.)
Опции
  • ОПЦИЯ
    ОБЪЕМ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА
    СТОИМОСТЬ
  • Базовая
    Базовая 5 ГБ*
    0 руб. мес.
  • Стандарт
    Стандарт 50 ГБ
    60 руб. мес.
  • Оптимум
    Оптимум 100 ГБ
    150 руб. мес.
  • Премиум
    Премиум 1000 ГБ
    500 руб. мес.
* только изображения: jpeg, jpg, png, gif
Подробные условия предложения
Сколько стоит

Стоимость приложения «Вторая память» - бесплатно.

Стоимость трафика мобильного интернета определяется условиями тарифа.

Ежемесячная плата за использование услуги «Вторая память» в первый раз списывается в ночь после подключения услуги. Со 2-го месяца и далее - в дату, соответствующую дате подключения. Ежемесячная плата списывается в полном объеме, независимо от количества средств на счете.

Версии услуги «Полная» и «Лайт» закрыты для подключения с 25 ноября 2013 года.

Версии услуги «Фото», «Фото+контакты», «Все включено 10», «Все включено 30» закрыты для подключения с 23 декабря 2015 года.

Условия обслуживания абонентов с услугами, закрытыми для подключения, не меняются.

Как подключить/отключить

Скачайте приложение в App Store и  Google Play и выберите опцию с нужным вам объемом облачного хранилища.

*111*4001#

Для подключения выберите пункт меню «Подключить» (подключается опция «Базовая»).

Для отключения наберите на своем мобильном телефоне *111*4001# и выберите пункт «Отключить».

SMS

Для подключения отправьте SMS c текстом СТАРТ на номер 4001 (подключается опция «Базовая»). Для отключения отправьте SMS c текстом СTOП на номер 4001.

Стоимость SMS на номер 4001 – 0 руб. в домашнем регионе. Во внутрисетевом, национальном и международном роуминге отправка SMS оплачивается в соответствии с роуминговым тарифом.

При отключении услуги все сохраненные данные (контакты и мультимедиа) удаляются без возможности восстановления.

Как использовать

Запустите приложение «Вторая память» на свое телефоне. Копирование контактов и фото запускается автоматически при входе в приложение. Включать/отключать автокопирование, в том числе для видео и музыки, можно в меню «Настройки».

Для копирования данных на новый телефон установите вашу SIM-карту в аппарат, наберите *111*4001# и выберите в меню пункт «Подключить». В ответ появится меню с выбором опции, которую выберете по вашим предпочтениям. Выберите опцию и вы получите следующее SMS со ссылкой на сайт, где сможете загрузить приложения «Вторая память». Скачайте приложение, запустите его на новом телефоне и скопируйте данные в аппарат, выбрав нужные вам файлы и в всплывающем экране снизу выбрав пункт «скачать». Вы можете просматривать и редактировать свои данные в Личном кабинете, а также работать со своими данными через адаптированный для ОС ПК-апплет.

Поддерживаемые ОС и аппараты

Вы можете воспользоваться облачным сервисом «Вторая память» через приложения, доступные для большинства устройств:

мобильные устройства на базе: 
  • iOS 8.0 и выше; 
  • Android 4.1 и выше; 
ноутбуки и компьютеры с ОС:
  • Windows 7 и выше 3;
  • Mac OS X Mavericks и выше.

Также функционал доступен в Личном кабинете  www.2memory.mts.ru

1 Приложение поддерживает работу только с контактами. Воспользоваться всеми функциями облачного сервиса «Вторая память» вы можете через интерфейс в Личном кабинете www.2memory.mts.ru

3 Для работы с контактами на ОС Windows необходимо приложение Microsoft Outlook.

Часто задаваемые вопросы

Как подключить услугу? 
Наберите на своем мобильном телефоне *111*4001# (ВЫЗОВ) и выберите пункт «1. Подключить» (подключается опция «Базовая»).  Также, если услуга не подключена, она может быть подключена при входе в приложение «Вторая память».

Где скачать приложение? 
На iOS - из App Store, ввести в поиске «Вторая память». На Android - из Google Play или Android Market, ввести в поиске «Вторая память».

Как самостоятельно поменять опцию услуги?
 Поменять опцию можно в мобильном приложении "Вторая память" в «Настройках». А также на страничке услуги в Личном кабинете абонента МТС по ссылке «Увеличить объем».

Не копируются фотографии с iPhone, что делать?
 Зайти в «Настройки» телефона, найти «Приватность», выбрать «Фотографии» и включить ползунок напротив услуги «Вторая память». Попробовать скопировать фотографии снова.

Почему при копировании контактов их стало меньше? 
Некоторые дублированные контакты (повторные контакты) могли автоматически объединиться интеллектуальной системой «Второй памяти» в один контакт. Если это вам доставило неудобство, вы можете зайти в Личный кабинет www.mts.ru, во вкладку «Вторая память», выбрать «Копии с устройств» и восстановить нужную копию контактов (в таком случае объединение контактов работать не будет). Также, если у вас смартфон с ОС Android, то это могло произойти по причине того, что Android объединяет контакты, считая что некоторые из контактов похожи.

Где посмотреть, сколько из предоставленного объема заполнено, а сколько свободно?
 В Личном кабинете Абонента МТС, во вкладке «Вторая Память», а также в приложении.

Можно ли с приложением работать в роуминге (по России/ за рубежом), грузить в облако/обратно? 
Да, если есть доступ в Интернет. Если доступа в Интернет нет, с загруженными файлами можно работать в офлайн-режиме.

Нужно ли делать какие-либо настройки, чтобы мои фото (видео, музыка, др. файлы) автоматически попадали с телефона в облако?
 В настройках приложения проверить включены ли ползунки в п. Настройки автокопирования. Если да, то данные на сервер будут отправляться автоматически. *Для автоматической отправки данных с iPhone (iPad), приложение должно работать в фоне.

Как отключить услугу?
 Отключить можно, набрав команду *111*4001# (ВЫЗОВ) и выбрать «2.Отключить».

Будет ли отключена услуга при удалении приложения с телефона?
 Если вы удаляете приложение с телефона, услуга остается на вашем номере. Данные сохраняются в облачном хранилище и вы можете воспользоваться услугой через другие доступные каналы – в Личном кабинете абонента МТС, через ПК-апплет. Если вы хотите удалить услугу, то можете воспользоваться командой *111*4001#. Обращаем внимание, что при отключении услуги все ваши данные будут удалены без возможности восстановления.

Условия оказания услуги [PDF]
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