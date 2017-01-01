МТС ВТОРАЯ ПАМЯТЬ

Стоимость приложения «Вторая память» - бесплатно.

Стоимость трафика мобильного интернета определяется условиями тарифа.

Ежемесячная плата за использование услуги «Вторая память» в первый раз списывается в ночь после подключения услуги. Со 2-го месяца и далее - в дату, соответствующую дате подключения. Ежемесячная плата списывается в полном объеме, независимо от количества средств на счете.

Версии услуги «Полная» и «Лайт» закрыты для подключения с 25 ноября 2013 года.

Версии услуги «Фото», «Фото+контакты», «Все включено 10», «Все включено 30» закрыты для подключения с 23 декабря 2015 года.

Условия обслуживания абонентов с услугами, закрытыми для подключения, не меняются.